15 Yaşındaki Çocuğu Vahşice Öldüren Şahıs Yakalandı

İstanbul Bahçelievler
'de sokak ortasında 15 yaşındaki çocuğu pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs, polis ekiplerinin başarılı çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Olay, Siyavuşpaşa Mahallesi Mine Sokak'ta saat 14.00 sıralarında meydana gelmişti. 15 yaşındaki Mertcan Karagöz, arkadaşlarıyla yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle 3 el ateş edilerek vurulmuştu. Olaydan sonra hastaneye kaldırılan Mertcan Karagöz, hayatını kaybetmişti. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, katil zanlısını kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
(İHA)
Bahçelievler,Polis
07 Kasım 2018 Çarşamba 22:21