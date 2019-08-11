15 yaşındaki çocuk arazide ölü bulundu

ADANA'da, evinden 'dolaşacağım' diyerek ayrılan lise öğrencisi 15 yaşındaki Vahap Aslan (15), evine yakın bir arazide ölü bulundu.Olay, saat 23 sıralarında Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi civarında meydana geldi. İddiaya göre öğleden sonra ailesiyle birlikte yaşadığı evinden dolaşacağını söyleyerek çıkan lise öğrencisi Vahap Aslan, eve geri dönmedi. Polis, Aslan'ın evine yakın bir bölgede hareketsiz yatan bir çocuğun olduğu ihbarını aldı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde talihsiz çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, ölüm nedeni henüz belirlenemeyen çocuğun Vahap Aslan olduğunu tespit etti. Olay yerine gelen çocuğun yakınları Vahap Aslan'ın hayatını kaybettiğini öğrenince sinir krizi geçirdi. Aslan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.