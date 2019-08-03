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15 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği sulama kanalında kayboldu

15 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolduŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren 15 yaşındaki çocuk, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

03.08.2019 19:05
15 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği sulama kanalında kayboldu
15 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği sulama kanalında kayboldu
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren 15 yaşındaki çocuk, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
Edinilen bilgilere göre olay Haliliye ilçesinde bulunan Gap Vadisi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre serinlemek için sulama kanalına giren 15 yaşındaki İsmail D. bir süre suda çırpındıktan sonra gözden kayboldu.
Çocuğun suda çırpındığını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden Su altı Dalgıç Polis ekipleri sulama kanalında arama çalışması başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa, Haliliye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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