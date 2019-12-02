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15 yaşındaki Emre ilk 11'de

İstikbal Mobilya Kayserispor'un 15 yaşındaki genç futbolcusu Emre Demir bugün oynanacak olan Beşiktaş maçında sahaya ilk on birde çıkacak.

02.12.2019 16:55 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:0015 yaşındaki Emre ilk 11'de
İstikbal Mobilya 'un 15 yaşındaki genç futbolcusu Emre Demir bugün oynanacak olan maçında sahaya ilk on birde çıkacak.

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor ligin 13.haftasının kapanış maçında bugün İstanbul'da saat 20.00'de ligin güçlü ekiplerinden Beşiktaş'a konuk olacak.

Beşiktaş maçı öncesi Sarı Kırmızılı takımda Emre Demir bugün sahaya ilk kez on birde başlayacak. Emre Demir, İstikbal Mobilya Kayserispor formasıyla bu sezon ilk kez 11'de çıkacak. İstikbal mobilya Kayserispor teknik direktörü Bülent Uygun, "Emre Demir'i bugün ilk 11'de sahaya süreceğim" dedi.

Sarı Kırmızılı takımın, Beşiktaş karşısına şu 11 ile çıkması bekleniyor: Silviu Lung, Tiago Lopes, Benoit Poulain, Aymen Abdennour, Yasir Subaşı, Dja Djedje, Şamil Çinaz, Hasan Hüseyin Acar, Bernard Mensah, Emre Demir, Emmanuel Adebayor - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Emre Demir, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

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