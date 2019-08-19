Haberler» 3. Sayfa» Haber

15 yaşındaki Filistinli çocuk özgürlüğüne kavuştu

İsrail cezaevinde 4 aylık tutukluluk süresini tamamlayan 15 yaşındaki Filistinli çocuk Abdülcabbar Yasin, özgürlüğüne kavuştu.

19.08.2019 21:33 15 yaşındaki Filistinli çocuk özgürlüğüne kavuştu
İsrail cezaevinde 4 aylık tutukluluk süresini tamamlayan 15 yaşındaki Filistinli çocuk Abdülcabbar Yasin, özgürlüğüne kavuştu.

İsrail hapishanelerinde yüzlerce çocuk tutuklu bulunuyor. Özgürlüğü kısıtlananlardan olan 15 yaşındaki Filistinli Abdülcabbar Yasin, 4 aylık tutukluluk süresini tamamlayarak serbest bırakıldı. İsrail askerlerine taş attığı suçlamasıyla tutuklanan Yasin, 4 ay önce düzenlenen bir polis baskınında gözaltına alınmış, İsrail mahkemesince suçlu bulunarak 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Filistinlilerin tutulduğu İsrail cezaevlerinde Gazzeli tutuklular için aile ziyaretlerine izin verilmiyorken, umuma açık ankesörlü telefon hizmeti verilmiyor. Tutuklu bulunanların yakınları, içeridekilerin tıbbi ihmallerin yaşandığını öğrendiklerini aktarıyor. Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 220'si çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunuyor. - RAMALLAH

İsrail, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
22:53   Kanarya Adaları yangınında 9 bin kişi tahliye edildi
22:48   Ev, ahır ve içinde 5 ton buğday bulunan ambar kül oldu
22:13   Kayıp keçileri jandarma buldu
22:06   Elazığ'da "sahte peygamber" iddiasına soruşturma
22:06   Diyarbakır'da belediye önünde toplanan gruba müdahale
22:05   Burkina Faso'da en az 10 asker öldürüldü
21:41   - Düğün konvoyunda kaza: 11 yaralı