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15 yaşındaki genç kız bulundu

Tekirdağ'da 'kırtasiyeye gidiyorum' diyerek evinden çıkan ve 8 gündür kayıp olan 15 yaşındaki genç kız bulundu.

10.12.2019 20:25 | Son Güncelleme: 10.12.2019 20:2515 yaşındaki genç kız bulundu
'da 'kırtasiyeye gidiyorum' diyerek evinden çıkan ve 8 gündür kayıp olan 15 yaşındaki genç kız bulundu.
Alınan bilgiye göre, 2 Aralık Pazartesi günü ilçesindeki evinden 'kırtasiyeye gidiyorum' diyerek çıkan ve kendisinden 8 gündür alınamayan Zehra D. (15) polis ekiplerinin çalışmaları sonucu Kırklareli'nin ilçesinde arkadaşının ailesinin evinde bulundu. Anne Bilge Peker'in kızı için yaptığı kayıp başvurusu üzerine Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün Zehra'yı bulması için kurduğu özel ekip Zehra'nın arkadaşlarını, gidebileceği yerleri ve sosyal medya hesaplarını takibe aldı. 8 günlük ummalı çalışmanın ardından Polis genç kızın Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı.
Pınarhisar ilçesinde bulunup Saray ilçesine getirilen Zehra D. ailesine teslim edilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
(İHA)

Pınarhisar, Tekirdağ, Saray, Güncel

Kaynak: İHA

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