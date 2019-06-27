27.06.2019 19:46
Haberler » 3. Sayfa » Haber

15 yaşındaki genç serinlemek için girdiği gölette boğuldu

15 yaşındaki genç serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Mardin Mazıdağı ilçesine bağlı Kocakent köyünde 15 yaşındaki bir genç, serinlemek için girdiği gölette boğuldu.

Mardin Mazıdağı ilçesine bağlı Kocakent köyünde 15 yaşındaki bir genç, serinlemek için girdiği gölette boğuldu.

Olay, Mazıdağı ilçesine bağlı Kocakent köyünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Özgür Bingöl (15) köydeki gölete girdi. Bir süre sonra Bingöl'ün çırpındığını gören çevredeki vatandaşlar, hemen müdahale ederek genci kendi imkanlarıyla göletten çıkarttı. Mazıdağı Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Bingöl, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bingöl'ün ailesi hastane önündeki sinir krizleri geçirirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Kaynak: İHA
Bingöl , Mardin , Mazıdağı , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
20:27 TEM Otoyolunda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
20:25 Osmaniye'de orman yangını
20:22 Tren raylarında büyük panik
20:20 Yaşlı adam havuzda ölü bulundu
20:20 Kartepe'de kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
20:13 Fas'ta 2 İskandinav kadını öldüren 3 DEAŞ'lıya idam cezası istendi
19:52 'İnternet kafeye gidiyorum' diye giden kayıp Nesrin'le ilgili yeni gelişme