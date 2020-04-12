Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

15 yaşındaki Hilal, 3 gün sonra evine döndü (2)

EVİNE DÖNDÜAfyonkarahisar'da ailesine hava almak için evin önüne çıkacağını söyleyip ortadan kaybolan ve 3 gündür haber alınamayan Hilal Işık'tan mutlu haber geldi.

12.04.2020 20:42 | Son Güncelleme: 12.04.2020 20:42
15 yaşındaki Hilal, 3 gün sonra evine döndü (2)

EVİNE DÖNDÜ

Afyonkarahisar'da ailesine hava almak için evin önüne çıkacağını söyleyip ortadan kaybolan ve 3 gündür haber alınamayan Hilal Işık'tan mutlu haber geldi. Ailesi ve akrabaları tarafından sosyal medya üzerinden de aranan Hilal Işık, bugün öğleden sonra evine döndü. Kayıp başvurusu yapılan Hilal'in 3 gün boyunca ne yaptığı ve nerede kaldığı ise yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.


Kaynak: DHA

Etiketler: Afyon, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Canlı yayındaki Kılıçdaroğlu’ndan Soylu’nun istifasına ilk yorum Haberler
Canlı yayındaki Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu Haberler
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Bu görüntü uzmanları çok kızdırdı: Bakan Koca’nın bir aylık emeği, 1 gecede heba oldu Haberler
Bu görüntü uzmanları çok kızdırdı: Bakan Koca'nın bir aylık emeği, 1 gecede heba oldu
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Akşener: Bilim Kurulu’nun bile haberi yoktu; Erdoğan’ın canı istedi, yasak ilan edildi Haberler
Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Haberler ›› Güncel ››15 yaşındaki Hilal, 3 gün sonra evine döndü (2) - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:48: Manisa'da yasağa uymayanlara 689 bin 850 lira ceza kesildi - Haber 21:48: İçişleri Bakanlığından "sokağa çıkma yasağı" açıklaması Açıklaması - Haber 21:47: Sokakta oynarken polisleri görünce korkan çocuk, yaptığı eve böyle saklandı - Haber 21:46: ÜSKÜDAR'DA YANGIN: 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Haber 21:46: İstanbul'dan Sivas'a izinsiz gelen kişi karantina altına alındı - Haber 21:39: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Anlayışla karşılıyorum - Haber 21:27: Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı ardından oluşan görüntüler nedeniyle istifa etti - Haber