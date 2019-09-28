Haberler » Güncel » Haber

15 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg metal müzikli protesto

İklim aktivisti Greta'nın BM'de yaptığı konuşmayı eleştiren bir sayfa "Greta Thunberg Sings Swedish Death Metal" adı altında yeni bir video yayımladı.

28.09.2019 22:07

Fosil yakıt kullanımına dikkat çekmek için İngiltere'den New York'a yelkenliyle gelen ve dünya çapında milyonlarca öğrencinin katıldığı iklim grevlerini başlatan 16 yaşındaki İsveçli Greta Thunberg, BM İklim Zirvesi'nde konuşma yaptı. Konuşmasında liderleri suçlayan Thunberg, 'Hangi cesaretle genç insanlardan umut bekliyorsunuz Gençler sizin ihanetinizin farkında. Gelecek kuşakların gözü hepinizin üstünde olacak' ifadelerini kullanmıştı.

İsveçli iklim aktivisti 16 yaşındaki Greta Thunberg, "Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız." demişti.

ELEŞTİRENLER DE OLMUŞTU

15 yaşındaki aktivisti destekleyenler olduğu gibi, eleştirenler de oldukça fazlaydı.

Son olarak, Greta'nın BM'de yaptığı konuşmayı eleştiren bir sayfa Greta Thunberg Sings Swedish Death Metal (Greta Thunberg İsveçli Death Metal'i söylüyor) adı altında yeni bir video yayımladı.

Çevre aktivisti Greta ThunbergÇevre aktivisti Greta Thunberg'den dünya liderlerine: Boş laflarınızla çocukluğumu çaldınız

15 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg metal müzikli protesto

Birleşmiş Milletler, Greta Thunberg, İngiltere, Yaşam, Politika, Dünya, Güncel

Son Dakika Güncel Haberleri
01:49 Flash!
01:43 "Bilim ve sanat" köy okulunun koridorlarında
01:35 Altın Safran Festivali'nde Edip Akbayram rüzgarı esti
01:27 - İsrail Askerlerinden Filistinlilere Müdahale- Netanyahu'nun Ürdün Vadisini İlhak Etme Planı...
01:20 16. Uluslararası Alanya Caz Günleri
01:19 - Osman Hamdi Bey'in Tablosu Rekor Fiyata Alıcı Buldu
01:18 Husilerden ABD gazetelerindeki haberlere yalanlama