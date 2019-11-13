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15 yaşındaki kayıp kız İstanbul'da bulundu

Tekirdağ'da, 3 gündür kayıp olan 15 yaşındaki genç kız, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulundu.

13.11.2019 13:20 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:2515 yaşındaki kayıp kız İstanbul'da bulundu
'da, 3 gündür kayıp olan 15 yaşındaki genç kız, 'un ilçesinde bulundu.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ailesi ile birlikte ikamet eden Hilal Şahin, 10 Kasım Pazar günü sabah erken saatlerde okula gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Kendisinden bir daha alınamayan kızlarını merak eden Şahin ailesi, bir televizyon programına katıldı. Kızlarının 3 gün önce evden çıktığını belirten Şahin ailesi, İstanbul'a gitmek üzere otogardan bilet aldığını iddia etti. Ardından program aracılığıyla ulaşan bilet görevlileri, Hilal Şahin'in 10 Kasım Pazar günü İstanbul'a gitmek üzere bilet aldığını doğruladı.

Ailesinin seslenişi üzerine 13 Kasım Çarşamba günü 15 yaşındaki Hilal, İstanbul Esenyurt Polis Merkezine teslim edildi. Genç kızın neden kaçtığı henüz bilinmezken genç kızın emniyet ekiplerince ailesine teslim edildiği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Esenyurt, Tekirdağ, İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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