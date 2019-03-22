15 Yaşındaki Kızı Taciz Eden Adam Johnson'a Görülmemiş Ceza!

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, Sunderland, Leeds United gibi takımlarda oynayan İngiltere Milli Takımı'nın da formasını 12 kez giymiş olan Adam Johnson, çocuğa cinsel istismar suçundan 2022 yılına kadar hapse mahkum edilmişti.

HAPİS CEZASI, ŞARTLI TAHLİYEYE ÇEVRİLDİ

Mayıs 2016'da görülen davada Adam Jonhson, mahkeme tarafından Sunderland taraftarı olan 15 yaşındaki bir kız çocuğunu öptüğü ve elle taciz ettiği gerekçesiyle 6 yıl hapis cezası vermişti. Üç yıldır hapiste yatan Adam Johnson'ın cezası şartlı tahliyeye çevrildi.

KIZINI TEK BAŞINA GÖREMEYECEK

Ancak mahkeme, Adam Johnson'ın henüz dört yaşında olan kızını yalnız başına görmesine izin vermedi. Sosyal hizmetler sorumlusunun Adam Johnson'ı yakında takip etmesine ve İngiliz eski yıldız futbolcunun kızı Ayla ile bir an bile yalnız kalmasına izin verilmemesine karar verildi. Adam Johnson'ın yaşayacağı adresi de sosyal hizmetler sorumlusuna vereceği ve gideceği her yeri önceden haber vereceği belirtildi.

15 YAŞINDAKİ TARAFTARA CİNSEL TACİZDE BULUNMUŞTU

Adam Johnson, 15 yaşındaki Sunderland taraftarına cinsel tacizde bulunmaktan suçlu bulunmuş, 31 yaşındaki eski futbolcunun kredi kartlarında yapılan araştırmada çok sayıda cinsel ilişki sitesine para yatırdığı ortaya çıkmıştı.

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