15 yaşındaki nehir, görme engelli anne ve babasının göz yoldaşı oluyor

15 yaşındaki Nehir, görme engelli anne ve babasının göz yoldaşı oluyorİZMİR'de, lise 1'inci sınıf öğrencisi Nehir Gürel (15), doğuştan görme engelli annesi Döndü Gürel'in (54) ve 22 yaşında görme yetisini yitiren babası Osman Gürel'in (60) gören gözü oluyor. Bulaşık, çamaşır, temizlik ve yemek işlerinin yanı sıra dışarıda da ailesine destek olan Nehir, anne ve babasının karanlık yaşamını aydınlatıyor.Konak ilçesinde oturan Osman Gürel, 22 yaşında göz tansiyonundan dolayı görme yetisini kaybetti. Şoförlük yapan Gürel, bu mesleği mecburen bırakmak zorunda kaldı. Daha sonra seyyar satıcılık yaparak ve Tepecik 'te engellilerin kurduğu bir dernekte müzik faaliyetlerine katılarak yaşamını sürdüren Gürel, bu dernekte tanıştığı doğuştan görme engelli Döndü Çoban ile yaşamını birleştirdi. Gürel ailesine 2005 yılında dünyaya gelen Nehir de katıldı. Görme engelli bir ailede gözlerini açan Nehir, anne ve babasının yaşama daha sıkı sıkıya bağlanmasını sağladı. Küçüklüğünden beri ailesine birçok konuda yardımcı olan Nehir, ileride hem görme engelliler bireyler için çalışmalar yapmayı hem de polis olmayı hedefliyor.'NASIL YAŞIYORSUNUZ' DİYEREK ŞAŞIRIYORLAR'Çevresindeki kişilerin kendisini tebrik ettiğini anlatan Nehir, "Bulaşık yıkıyorum, evi temizliyorum. Dışarıda yürürken de annemin elimden tutuyorum ama babam baston kullandığı için çok zorluk çekmiyor. Temizlik ve yemek konularında da yardımcı oluyorum. Küçükken onların görememesini kabullenemedim. Yeni yeni kabulleniyorum. Çevremdekiler de benimle gurur duyuyorlar, tebrik ediyorlar. 'Nasıl yaşıyorsunuz?' diyerek şaşırıyorlar. Özellikle annemin yemek yapmasına çok şaşırıyorlar. Benim ilerideki hedefim ise polis olmak" dedi.'NEHİR BİZE HER TÜRLÜ KONUDA YARDIMCI OLUYOR'Kızlarını yetiştirirken çeşitli zorluklar yaşadıklarını söyleyen baba Osman Gürel, "Zamanla alışıyoruz ancak görerek yaşamak, görmeyerek yaşamaktan çok daha farklı. Tabi zorluklar çektik, çekmedik desek yalan olur. Özellikle kızımın bakımında ve hastalık durumlarında zorluklar çektik. Rahmetli kaynanam ve dostlarımızın yardımıyla da hayata tutunduk ve kızımı büyüttük" diye konuştu.Nehir'in kendilerine her türlü konuda yardımcı olduğunu söyleyen Gürel, kızıyla onur ve gurur duyduğunu belirterek, "Nehir bize her türlü konuda yardımcı oluyor. Yemek yapıyor, evde ve dışarıda yürüyüşlerimizde yardımcı oluyor. Herhangi bir yere giderken adres soracağımız zaman onun yardımıyla gidiyoruz. Yemek konusunda da eşim yapabildiği kadar yapmaya çalışıyor ama yapamadığı durumlarda kızım yapıyor. Çamaşırlarda renkleri ayırırken yardımcı oluyor. Çamaşırları o yıkıyor ve evin temizliğinde de yardımcı oluyor" dedi.'O BENİM GÖZÜM, KULAĞIM, ELİM VE AYAĞIM'Kızının ev toplama, yemek ve çamaşır gibi konularda kendisine yardımcı olduğunu anlatan anne Döndü Gürel ise "Nehir, evi toparlıyor. Yemek konusunda bana yardımcı oluyor. Çamaşırların renklerini ayırıyor. Onu yetiştirirken çok zorluk çektim diyemem. O benim her şeyiyle canım, ciğerim, gözüm, kulağım, elim, ayağım. Kendi kızımı çevreden edindiğim bilgilerle ve Allah'ın verdiği azim ve güçle büyüttüm" diye konuştu.