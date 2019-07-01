01.07.2019 15:13
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15 yaşındaki sürücünün kullandığı araçta ruhsatsız tabanca

15 yaşındaki sürücünün kullandığı araçta ruhsatsız tabanca

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polisin kovalamaca sonucu durdurduğu ehliyetsiz sürücü E.D.'nin (15) kullandığı otomobilde, 1 ruhsatsız tabanca ve 6 mermi ele geçirildi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polisin kovalamaca sonucu durdurduğu ehliyetsiz sürücü E.D.'nin (15) kullandığı otomobilde, 1 ruhsatsız tabanca ve 6 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan E.D., ifadesi alındıktan sonra hakkında 4 bin 506 TL idari para cezası kesilerek serbest bırakıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği'ne bağlı motosikletli Yunus timleri, Yenimescit Mahallesi'nde E.D. yönetimindeki aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü aracıyla kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu araç Kısmet Sokak üzerinde önü kesilerek durduruldu. Polisin araçta yaptığı aramada torpido gözünde yeşil beze sarılmış 7,65 çapında ruhsatsız tabanca ve 6 mermi ele geçirildi. Tabanca ve mermilere el konulurken, E.D. gözaltına alındı. E.D. emniyetteki ifadesinin ardından hakkında 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'trafiği tehlikeye düşürmek' ve '6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarında 6 bin 136 TL idari para cezası kesildikten sonra serbest bırakıldı.


- Edirne
Kaynak: DHA
Edirne , Keşan , Güncel

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