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15 yaşındaki Zehra'dan 6 gündür haber alınamıyor

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde evden "Kırtasiyeciye gidiyorum" diyerek ayrılan 15 yaşındaki kızdan 6 gündür haber alınamıyor.

08.12.2019 14:04 | Son Güncelleme: 08.12.2019 14:0915 yaşındaki Zehra'dan 6 gündür haber alınamıyor
'ın ilçesinde evden "Kırtasiyeciye gidiyorum" diyerek ayrılan 15 yaşındaki kızdan 6 gündür alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Salı günü Ayaspaşa Mahallesi'ndeki amcasının evinden "Kırtasiyeciye gidiyorum" diyerek çıkan Zehra Dursun'dan (15) bir daha haber alınamadı. Kızının eve dönmemesi üzerine anne Bilge Peker, Yeni Mahalle Polis Amirliği'ne giderek durumu bildirdi. Zehra Dursun'un bulunması için ekipler çalışma başlattı.

Kızının hayatından endişe ettiğini belirterek biran önce bulunmasını isteyen anne Bilge Peker, kızını görenlerin veya nerede olduğunu bilenlerin polise bildirmelerini istedi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Saray, Anne, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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