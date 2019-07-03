03.07.2019 11:32
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15 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan kadın yakalandı

15 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan kadın yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü aranan şahıslar büro amirliği ekipleri tarafından hakkında 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü aranan şahıslar büro amirliği ekipleri tarafından hakkında 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Mersin adli makamları tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından üç ayrı dosyadan 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan kadın Nevşehir polisi tarafından yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.Ç. emniyetteki ifadesinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, 3. Sayfa

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