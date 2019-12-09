Haberler » 3. Sayfa » 15 yıl hapis cezası alan 'ReİZ' rumuzlu dolandırıcı yakalandı - Haberler

15 yıl hapis cezası alan "ReİZ" rumuzlu dolandırıcı yakalandı

Trabzon'da 6 yıldır sahte kimlikle gizlenerek bir site üzerinden "ReİZ" ismini kullanarak dolandırıcılık yapan ve hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

09.12.2019 19:06 | Son Güncelleme: 09.12.2019 19:1115 yıl hapis cezası alan
'da 6 yıldır sahte kimlikle gizlenerek bir site üzerinden "ReİZ" ismini kullanarak dolandırıcılık yapan ve hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri www.darbeturks.com isimli site üzerinden "ReİZ" rumuzlu kullanıcıyı takibe aldı. "ReİZ" rumuzlu dolandırıcının G.E. isimli şahıs olduğu, Trabzon'da bulunduğu ve şüphelinin site üzerinden yetkisiz erişim, sahte kimlik, hacklink ve phishing sayfası satışı yaptığı tespit edildi. Hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası da bulunan G.E., Ortahisar ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. 2013 yılından bu yana sahte kimlik kullanarak gizlendiği anlaşılan G.E.'nin evinde yapılan aramada 1 adet cep telefonu, 1 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet harici Hdd, 1 adet flash bellek, 2 adet SIM kart, 3 adet DVD, 9 adet manyetik şeritli kart, 13 adet baskısı tamamlanmış sahte kimlik belgesi, 15 adet A4 baskısı alınmış sahte kimlik belgesi, çok sayıda baskı alınmış vesikalık fotoğraf, 1 adet kimlik kaplama PVC makinası, 1 adet vesikalık fotoğraf kesme makinası, 3 adet üzerinde Türkiye Cumhuriyeti ibaresi bulunan kabartmalı yüzük, 1 paket baskıda kullanılan ağır A4 kağıt, çeşitli isimler adına tanzim edilmiş fatura, teslim belgesi, fiş ve belgeler ile çok sayıda sahte kimlik belgesi yapımında kullanıldığı değerlendirilen PVC plastik ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - TRABZON

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

20:18 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - MHP Grup Başkanvekili Akçay (1) - Haberler
20:14 AB, insan hakları ihlalleri için küresel çapta cezalandırma hazırlığında - Haberler
20:12 İzmir'de 5 suçtan aranan şahıs yakalandı - Haberler
20:06 Kız arkadaşı ayrılmak istedi, denize atladı - Haberler
20:04 Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole uçtu: 20 yaralı - Haberler
19:56 ABD'li yöneticilerin Afganistan savaşı ile gerçekleri nasıl çarpıttıkları ortaya çıktı - Haberler
19:44 Ölen İngiliz eski istihbarat subayının Büyükada'daki evinin önünde gizemli kadın - Haberler
19:33 Samsun'da otomobil tırın altına girdi: 1 ölü - Haberler
18:33 Son dakika: Erzincan'da bir yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 20 kişi yaralandı - Haberler
18:01 Metropoll araştırmadan bomba anket! Tüm partiler düşüşte, barajı 2 parti geçiyor - Haberler
9.12.2019 20:20:03