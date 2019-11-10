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15 yıl hapse çarptırılan katil zanlısı yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde cinayet suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.

10.11.2019 14:25 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:3015 yıl hapse çarptırılan katil zanlısı yakalandı
'nın ilçesinde cinayet suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'kasten adam öldürme' suçundan kesinleşmiş 15 yıl hapis cezasıyla aranan 34 yaşındaki Ferdi U.'nun Alanya'da olduğu bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin Elikesik Mahallesi'ndeki bir evde gizlendiğini tespit etti. Ekipler, dün akşam belirlenen adrese baskın düzenleyerek şüpheli Ferdi U.'yu gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ferdi U., sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - ANTALYA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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