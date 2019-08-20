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15 yıl önceki cinayetin firari şüphelisi Muş'ta yakalandı

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2004 yılında Adana'da meydana gelen cinayet olayının firari şüphelisini Muş'ta yakaladı.

20.08.2019 14:29 15 yıl önceki cinayetin firari şüphelisi Muş'ta yakalandı
Muş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2004 yılında Adana'da meydana gelen cinayet olayının firari şüphelisini Muş'ta yakaladı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde adli makamlarca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 2004 yılında Adana'da meydana gelen cinayet olayının firari şüphelisinin Muş il merkezinde saklandığı ikamette yakalayarak gözaltına alındığı belirtildi.

Şüphelinin sevk edildiği adli makamlarca "adam öldürme" suçundan tutuklandığı ve cezaevine teslim edildiği bildirildi. - MUŞ

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Muş, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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