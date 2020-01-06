Haberler » 3. Sayfa » 15 yıldır kayıp olan şahsın akrabaları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı - Haberler

15 yıldır kayıp olan şahsın akrabaları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

Konya'da 15 yıldır kayıp olarak aranan şahsın boğularak öldürüldükten sonra toprağa gömüldüğü ortaya çıktı.

06.01.2020 21:36 | Son Güncelleme: 06.01.2020 21:41 15 yıldır kayıp olan şahsın akrabaları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
'da 15 yıldır kayıp olarak aranan şahsın boğularak öldürüldükten sonra toprağa gömüldüğü ortaya çıktı. Şahsı öldürdüğü iddia edilen eşi, üvey oğlu, kayınbiraderi ve eşinin akrabası polis tarafından gözaltına alındı.

Edinen bilgiye göre, Necati Keleş'ten alamayan yakınları 19 Kasım 2005 tarihinde polise giderek kayıp müracaatında bulundu. Kaybolduğu yıl 31 yaşında olan Keleş'in yaşadığı ilçesi ve çevresinde araştırma yapan ekipler, izine rastlamadı. 15 yıl boyunca kayıp olan Necati Keleş'le ilgili Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışmalarını şahsın öldürüldüğü ihtimali üzerinde yoğunlaştırdı. Yapılan çalışmaların ardından Necati Keleş'in eşi Sebahat B., üvey oğlu Hüseyin B., kayınbiraderi Mustafa Y. ve eşinin akrabası Kadir B., Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin Necati Keleş'i evinde ilaçla uyutup iple boğduktan sonra cesedini Kadir B.'nin kamyonetiyle Bozkır ilçesine bağlı Taşbaşı Mahallesi'nde dağlık alana gömdüğü tespit edildi. Ekipler Keleş'in gömüldüğü yeri kepçeyle kazarken, kemikler bulundu. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. - KONYA

Polis, Çumra, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

22:36   Tarsus'ta aşırı yağışlardan evin duvarı çöktü - Haberler
22:31   93 yaşındaki adamı öldüresiye dövüp gasp ettiler - Haberler
22:28   "Kudüs şairi" Mehmet Akif İnan, memleketi Şanlıurfa'da anıldı - Haberler
22:19   Çirkin Kadın Yoktur Yanlış Yerden Bakılmış Kadın Vardır Dedirten 25 Fotoğraf - Haberler
22:15   #MeToo hareketinin başlamasına neden olan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein hakim karşısına çıktı - Haberler
22:12   Son dakika: İranlı General Kasım Süleymani'nin vurulma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Haberler
21:03   Ruhani'den Trump'ın "52 hedef" açıklamasına gönderme: 290 sayısını da unutmasınlar - Haberler
20:51   Sevdiği kızın babasının öldürmekle tehdit ettiği iddia edilen genç intihar etti - Haberler
20:44   İran gerginliği sonrası ABD Kongresi'nden Trump'ın savaş yetkilerini sınırlama hamlesi - Haberler
20:14   13 yaşındaki öğrenci köpekten kaçarken can verdi - Haberler
6.01.2020 22:42:55