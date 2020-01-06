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15 yıldır kayıp olan şahsın akrabaları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

Konya'da 15 yıldır kayıp olarak aranan şahsın boğularak öldürüldükten sonra toprağa gömüldüğü ortaya çıktı.

06.01.2020 22:00 | Son Güncelleme: 06.01.2020 22:00 15 yıldır kayıp olan şahsın akrabaları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

'da 15 yıldır kayıp olarak aranan şahsın boğularak öldürüldükten sonra toprağa gömüldüğü ortaya çıktı. Şahsı öldürdüğü iddia edilen eşi, üvey oğlu, kayınbiraderi ve eşinin akrabası polis tarafından gözaltına alındı.

Edinen bilgiye göre, Necati Keleş'ten alamayan yakınları 19 Kasım 2005 tarihinde polise giderek kayıp müracaatında bulundu. Kaybolduğu yıl 31 yaşında olan Keleş'in yaşadığı ilçesi ve çevresinde araştırma yapan ekipler, izine rastlamadı. 15 yıl boyunca kayıp olan Necati Keleş'le ilgili Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışmalarını şahsın öldürüldüğü ihtimali üzerinde yoğunlaştırdı. Yapılan çalışmaların ardından Necati Keleş'in eşi Sebahat B., üvey oğlu Hüseyin B., kayınbiraderi Mustafa Y. ve eşinin akrabası Kadir B., Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin Necati Keleş'i evinde ilaçla uyutup iple boğduktan sonra cesedini Kadir B.'nin kamyonetiyle Bozkır ilçesine bağlı Taşbaşı Mahallesi'nde dağlık alana gömdüğü tespit edildi. Ekipler Keleş'in gömüldüğü yeri kepçeyle kazarken, kemikler bulundu. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

(İHA)


Polis, Çumra, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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