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15 yıllık ağaç, 5 ay önceden portakal verdi

Yalova'da, çiftçi Hasan Karaali'nin bahçesindeki 15 yıllık portakal ağacı, ocak ayında vermesi beklenen meyveyi ağustosta verdi. Karaali, "Normalde kışın yemem gereken meyveyi yazın yiyorum" dedi.

19.08.2019 12:40 15 yıllık ağaç, 5 ay önceden portakal verdi

Yalova'da çiftçilik yapan Hasan Karaali'nin bahçesinde bulunan 15 yıllık portakal ağacı, 5 ay önceden ürün verdi. Ağacın ocak ayında vermesi beklenen portakalı ağustosta verdiğini belirten Karaali, görenlerin şaşırdığını söyledi.

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY OLDU"

Bahçesindeki meyvelerin lezzetli olduğunu dile getiren Karaali, "Normalde 5 ay sonra, ocakta yeme konumuna gelmesi gereken meyve, ağustos ayında olgunlaştı. 15 yıllık ağaç bu. İlk defa bu yıl böyle bir şey oldu. Görenler de şaşırıyor" diye konuştu.

"BÖYLE BİR ŞEYE ŞAHİT OLMADIM"

Çiftçinin komşusu Ali Pehlivan da bu zamana kadar böyle durumla karşılaşmadıklarını belirterek, "Bu yaşıma geldim, böyle bir şeye şahit olmadım. Arkadaşımız bize dalından kopardığı meyveden de ikram etti. Tadı da çok güzel" dedi.


Karaali, Ekonomi, Güncel

Kaynak: DHA

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