15 Yıllık Sevgilisiyle Evlilik Hazırlığı Yapan Şarkıcı Aylin Coşkun, Düğün Tarihini Açıkladı

Başarılı şarkıcı Aylin Coşkun, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Aldığı evlilik teklifiyle çok konuşulan Coşkun, bugün ilk kez düğün tarihini açıkladı.

15 yıllık sevgilisiyle evlilik hazırlığı yapan Aylin Coşkun, özel hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

"EVLENMEYE İLK GÜN KARAR VERDİK"

Aylin Coşkun, evlilik süreci hakkında şunları söyledi: "Evlilik falan derken bu aralar kendimi kaybettim. Düğün tarihimizde 09.09.2019. Aslında biz evlenmeye ilk gün karar verdik. Volkan bana ilişkimizin ikinci haftasında evlilik teklifi etti. Kendi aramızda bir yüzük takmıştık. Sonra oluruna bıraktık ama fazla bırakmışız 15'inci yılda gelip beni ailemden isteyecek.

"BABAMA BENİ VERME DİYE TEMBİH ETTİM"

Nisan'da beni istemeye gelecekler hem de 15'inci yılımızı kutlayacağız. Babama 'beni verme' diye tembih ettim. 15 kere istemeye gelsinler ama kaynanam 'yorulmayacak mısın' dedi.

"15 SENE ÖNCE EVLENSEYDİK KESİN BOŞANIRDIK"

Biz Volkan'la 15 yıl önce evlenseydik kesin boşanırdık. Biz Volkan'la ilk günkü aşkımız yerini çok güzel şeylere bıraktık.

"30 KERE ÖNÜMDE DİZ ÇÖKTÜ"

Evlilik teklifi ettiğinde en az 30 kez önümde diz çöktü. Biz ilişkimizi göz önünde yaşamak istemedik. İlerde çocuğum 'anne onunla da çıkmışsın bununla da' dememesi için kimseye söylemedik. Düğün tarihimiz netleşince basın önüne çıktık."

"YÜZÜMDE ESTETİK YOK"

Sunucuların estetik sorularına yanıt veren Coşkun, "Yüzümde hiçbir şey yok sadece burnumda var. Botoks falan yok. Sosyal medya hesabımı kullanan biri var. Bana her gün reklam için mesajlar geliyor. Düğünüm ve kınam için sponsor olmak istiyorlar." dedi.