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15 yıllık sır cinayet: Eşi kahvesine uyku ilacı katmış, akrabaları boğarak öldürmüş (2)

3'Ü TUTUKLANDI, 1'İ SERBESTKonya'da 15 yıldır kayıp olarak aranırken, öldürülüp gömüldüğü ortaya çıkan Necati Keleş'in (46), kendisine boşanma davası açan eşi Sebahat Bilici (47) tarafından kahvesine uyku ilacı konulup, uyutulduğu, kayınbiraderi Mustafa Yeşil (44) ve eşinin akrabası Kadir...

08.01.2020 19:52 | Son Güncelleme: 08.01.2020 19:5215 yıllık sır cinayet: Eşi kahvesine uyku ilacı katmış, akrabaları boğarak öldürmüş (2)

3'Ü TUTUKLANDI, 1'İ SERBEST

'da 15 yıldır kayıp olarak aranırken, öldürülüp gömüldüğü ortaya çıkan Necati Keleş'in (46), kendisine boşanma davası açan eşi Sebahat Bilici (47) tarafından kahvesine uyku ilacı konulup, uyutulduğu, kayınbiraderi Mustafa Yeşil (44) ve eşinin akrabası Kadir Bakır (41) tarafından kabloyla boğulduğu belirlendi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Sebahat Bilici, kardeşi Mustafa Yeşil ve akrabası Kadir Bakır çıkarıldığı mahkemece 'Tasarlayarak adam öldürme' suçundan tutuklanırken, Keleş'in üvey oğlu Hüseyin Bilici (31) savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



Konya, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

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