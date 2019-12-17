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150 bin hap ve 13 kilonun üzerinde kokain ele geçirildi

Fatih'te düzenlenen operasyonlarda 13 kilo gram kokain, 150 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

17.12.2019 10:30 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:31
Fatih'te düzenlenen operasyonlarda 13 kilo gram kokain, 150 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Binbirdirek Mahallesi Piyer Loti Caddesi üzerinde şüpheli bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldı. Alınan ihbar üzerine 11 'ta Hüseyin K. (19) adlı kişiyi takip eden emniyet ekipleri, zanlının üzerinden 14 gram kokain maddesi buldu. K.'yı gözaltına alan polis, uyuşturucuyu temin ettiği kişilerin peşine düştü. Yapılan ikinci operasyonda Çınar E. (61) adlı bir şüpheli daha gözaltına alındı. Baskın yapılan adresteki aramalarda daralı ağırlığı 49 kilo 920 gram gelen 150 bin uyuşturucu hap, 13 kilo 265 gram kokain, 1 tabanca, uzatmalı ikişerli şarjör, 1 pompalı tüfek ve alınan silahlara ait toplam 377 fişek ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan 1 hassas terazi ile 1 çelik kasa ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin K. ve Çınar E. adlı 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
(Sadık Kahraman/İHA)
150 bin hap ve 13 kilonun üzerinde kokain ele geçirildi

Aralık, Güncel

Kaynak: İHA


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