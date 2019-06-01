Maskeli hırsızlar 150 bin liralık cep telefonu ve tableti 1 dakikada çaldılar

Alınan bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki cep telefonu dükkanının önüne otomobille yanaşan yüzleri maskeli 5 kişi, yanlarında getirdikleri taşlarla iş yerinin camını kırdı. Dükkana giren şüpheliler, iş yerindeki yaklaşık 150 bin liralık cep telefonu ve tableti çaldıktan sonra araca binerek uzaklaştı.

HER ŞEY 1 DAKİKADA OLMUŞ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerine ait güvenlik kameralarını inceledi. Otomobille geldikleri iş yerinden 1 dakikada hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA