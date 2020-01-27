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150 bin liralık tekstil ürünü çalan şüpheliler yakalandı

Güngören'de girdikleri bir tekstil firmasından yaklaşık 150 bin lira değerinde ürün çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

27.01.2020 14:46 | Son Güncelleme: 27.01.2020 14:46150 bin liralık tekstil ürünü çalan şüpheliler yakalandı
'de girdikleri bir tekstil firmasından yaklaşık 150 bin lira değerinde ürün çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 19 Ocak'ta Merkez Mahallesi Sokullu Mehmet Paşa Caddesi'ndeki bir tekstil firmasına giren hırsızlık zanlıları, 150 bin lira değerinde tekstil ürünü çaldı.
Şikayet üzerine Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.
İş yeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı aracın plakasını belirledi.
Kiralık olduğu tespit edilen aracın Ahmet A. tarafından kiralandığı belirlendi.
Polis, 21 Ocak'ta Küçükçekmece'de hırsızlıkta kullanılan aracın park halinde olduğunu belirledi.
İkameti belirlenen şüpheli Ahmet T. ve Ahmet E. düzenlenen baskınla yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin çaldıkları tekstil ürünlerini Fatih'te bir adreste tuttukları belirlendi. Adreste yapılan aramada ele geçirilen 21 çuval halindeki 7 bin paket tekstil ürünü iş yeri sahibine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet E. tutuklanırken Ahmet T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Güngören, Güncel

Kaynak: AA

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