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150 Teknosa personeli Carrefoursa'da görev alacak

Koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerine bir süre ara veren Teknosa'nın 150 çalışanı, artan iş yüküne karşı geçici süreyle Carrefoursa marketlerinde görev alacak.

27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:51
150 Teknosa personeli Carrefoursa'da görev alacak
Koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerine bir süre ara veren Teknosa 'nın 150 çalışanı, artan iş yüküne karşı geçici süreyle Carrefoursa marketlerinde görev alacak.

Sabancı Holding, ülkemizin içinde bulunduğu Korona virüs (Covid - 19) salgını sürecinde mağazalarındaki faaliyetlerine geçici bir süre ara veren Teknosa'nın çalışanlarını kısa bir süreliğine Carrefoursa marketlerinde görevlendirecek.

Konuya ilişkin değerlendirme yapan Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, Geldiğimiz noktada Teknosa ile Carrefoursa arasında kısa süreliğine bir iş birliğini başlattığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliği ile Carrefoursa'nın artan iş yükünü karşılamak için 150 Teknosa çalışanının bir süreliğine Carrefoursa marketlerinde görev almasını hedefliyoruz. Bunun yanı sıra Teknosa'nın ürünleri, ilk etapta seçili beş Carrefoursa marketinde müşterilerle buluşacak. Bu zor zamanlarda, toplumsal hayatın aksamaması için dayanışma ruhuyla görev yapan tüm Carrefoursa ve Teknosa çalışanlarına özverili çalışmaları için teşekkür ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Sabancı Holding, Carrefoursa, Koronavirüs, Teknosa, Güncel

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