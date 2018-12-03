3 Milyar Dolarlık Yatırım Geliyor

Türkiye'deki yabancı yatırımların arttırılması ve bu yatırımların daha kurumsal ve sürekli bir biçimde ülkeye gelmesi amacıyla düzenlenen 'Badeer I. İş Dünyası ve Yatırım Fırsatları Zirvesi'nde 3 milyar dolarlık yatırımın Türkiye'ye yapılması ve 1 milyar dolarlık yatırım fonunun da hayata geçmesi bekleniyor.

KÖRFEZ ÜLKELERİ GÖZÜNÜ TÜRKİYE'YE ÇEVİRDİ

Zirvede Türkiye'deki yabancı yatırımların arttırılması hedeflenirken son yıllarda Türk şirketlerine Körfez ülkelerinin ilgisinin bir hayli yüksek olması dikkat çekiyor. Ortadoğu'da yaşanan sorunlar nedeniyle petrol zengini yatırımcılar yatırım yapmak için daha güvenli ülkeler ararken Türkiye'nin coğrafi konumu ve son dönemde kurdaki oynaklık ülkemizi daha cazip hale getiriyor.

150 YABANCI YATIRIMCI VE 150 TÜRK ŞİRKETİ BİR ARAYA GELECEK

Zirve Badeer Yatırım Platformu tarafından Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle 5-6 Aralık'ta İstanbul Hilton Otel'de düzenleniyor. Zirve kapsamında, 49 ülkeden 150 yabancı yatırımcı ile 150 Türk şirketinin belirlenmiş projeler için bir araya gelmesi hedeflenirken bu özelliği ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmiş olacak.

PLATFORM KURUCUSU YERLİ OTOMOBİLİN MOTORUNA TALİP

Öte yandan platformun kurucusunun ise Türkiye'de hem sanayi hem maden yatırımları olan ve yerli otomobilin motoruna talip olduğunu açıklayan Katarlı Bader Al Saeed olduğu ortaya çıktı.

HEDEF 3 MİLYAR DOLARLIKYATIRIM

Yürütme Kurulunda yer alan isimlerden biri ise eski milletvekillerinden Ali Ercoşkun, zirvede hedefin 3 milyar dolarlık yatırımı Türkiye'ye çekmek ve 1 milyar dolarlık yatırım fonunu hayata geçirmek olduğunu ifade etti.

ZİRVENİN AMACI

Zirvenin amacı sanayi, turizm, sağlık, enerji gibi diğer konularla ilgilenen yatırımcı firmaları Türkiye'ye getirmenin yanı sıra ülkedeki yatırım fırsatlarının anlatılması, yatırımcının doğru projelere yönlendirilmesi, yatırımların daha kurumsal bir biçimde ülkemize gelmesinin sağlanması şeklinde belirtiliyor.