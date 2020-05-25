150 yıllık gelenek evdeki çocukların ayağına giderek devam etti

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 150 yıl önce başlatılan bayram sabahı camiye gelen çocuklara şeker dağıtılması geleneği, bu yıl da devam etti.

150 yıllık gelenek evdeki çocukların ayağına giderek devam etti
25.05.2020 16:36 | Son Güncelleme: 25.05.2020 16:40
Antalya'nın Kumluca ilçesinde 150 yıl önce başlatılan bayram sabahı camiye gelen çocuklara şeker dağıtılması geleneği, bu yıl da devam etti. Yasaklar nedeniyle bu bayram camiye gelemeyen çocuklar için şekerler paketlendi ve evlerine kadar götürüldü.

Kumluca ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde her bayram Hacı Dudu ile Yusuf Duran Cami'ne gelen çocuklara şeker dağıtımı bu bayramda salgın ve sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen unutulmadı. Ücretleri hayırseverler tarafından verilen şekerler, Mahalle İmam Hatibi İsmail Orhantekin, Mahalle Muhtarı Halime Kaya ve azaları tarafından eşit bir şekilde paketlendi. İmam Hatibi Orhantekin, Muhtar Kaya ve azaları evlere giderek, paketlenen şekerleri çocuklara hediye etti. Aynı zamanda yine bir hayırseverin bağışladığı 2 bin 500 TL para da 120 çocuğa eşit şekilde dağıtıldı.

"150 yıl önce başlatılmış"

Çocuklara şeker verilmesinin bir gelenek olduğunu söyleyen Muhtar Kaya, "Bu gelenek atalarımız tarafından 150 yıl önce başlatılmış. Bu geleneği her bayram camimizin bahçesinde yaşıyorduk. Korona virüs yüzünden bu bayram camilerimizde toplanamadık. Bizde hayırseverlerimiz tarafından temin edilen şekerleri eşit bir şekilde poşetledik. Evlere kadar giderek çocuklarımıza dağıttık" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Yusuf Duran, Antalya, Kumluca, Güncel, Haber

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