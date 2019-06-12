150 yıllık kışlanın restorasyonunu Kültür ve Turizm Bakanlığı tamamlayacak

Çorum
'un İskilip
ilçesinde, Osmanlı döneminde askerlerin toplanma, eğitim ve sevk merkezi olarak kullanılan yaklaşık 150 yıllık Redif Kışlası'nın restorasyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığınca tahsis edilecek 800 bin lira ödenekle tamamlanacak.
Osmanlı döneminde Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra dönemin "Meclis-i Şura"sı tarafından ülke genelinde redif askeri kışlaları kurulması kararının ardından 19. yüzyılda Çorum'un İskilip ilçesinde inşa edilen kışla, restorasyon çalışmalarının ardından yeniden eski ihtişamına kavuşacak.
İskilip Kaymakamlığınca hazırlanan ve Orta Karadeniz
Kalkınma Ajansının (OKA
) "Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Alt Yapı Yatırımlarına Mali Destek" projeleri kapsamında kabul edilen 2 milyon 895 bin lira bütçeli restorasyon projesi, bütçenin tamamlanması nedeniyle durdu.
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Redif Kışlası'nı ziyaret ederek son durumunu inceledi.
Çiftçi, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığına ait binanın Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilmesinin ardından tahsis edilecek bütçeyle restorasyon çalışmasının tekrar başlayacağını söyledi.
Tarihi binanın restore edilerek yeniden eğitim merkezi haline getirilmesi için çalışmaların 2016 yılında başlatıldığını hatırlatan Çiftçi, şöyle devam etti:
"2018 yılında restorasyon için ayrılan ödeneğin bitmesinden dolayı çalışma tasfiye edilmişti. Çatının tamamlanabilmesi ve zorunlu imalatların yapılabilmesi için 800 bin lira tutarında ilave kaynağa ihtiyaç duyuluyordu. Bununla ilgili iki kez Kültür ve Turizm Bakanlığına gidip ödenek talebinde bulundum. Burası şu anda Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli bir bina. Kültür ve Turizm Bakanlığından ödenek aktarılabilmesi için mülkiyetinin bu bakanlığa devredilmesi gerekiyor. Devir için çalışmalar devam ediyor. Bu süreç tamamlandığında kalan kısımlar tamamlanmış olacak."
Çiftçi, binayı dış etkilerden korumak için İl Özel İdaresi imkanlarıyla çatısının kısa süre içinde yapılacağını, ödenek geldiğinde de diğer zorunlu imalatların tamamlanarak ilçe halkının hizmetine sunulacağını kaydetti.
Redif Kışlası
Osmanlı döneminde ordunun modernize edilmesi çalışmaları kapsamında ülke geneline inşa edilen redif kışlalarından biri de Çorum'un İskilip ilçesine bulunuyor.Meydan Mahallesi
'nde yer alan, 720 metrekarelik alan üzerine taştan 3 kat inşa edilen Redif Kışlası, Balkan, Birinci Dünya, Çanakkale
ve Kurtuluş Savaşlarında faal olarak kullanıldı.
Kışlanın 1945 yılına kadar kullanılmaya devam ettiği biliniyor.
Kaynak: AAİskilip
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