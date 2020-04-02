1500 aileye erzak yardımı

Koronavirüs 'ün etkilediği riskli gurubun başında gelen 65 yaş ve üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Bunun üzerine Torbalı Ticaret Odası, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları kapsamında 65 yaş ve üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak yardımı yapıyor. İhtiyaç sahibi yaşlılara verilen hizmetler konusunda aktif görev alan Torbalı Ticaret Odası, ramazan ayında TOBB'un gönderdiği erzak yardımını yüzde yüz arttırarak, 1500 ihtiyaç sahibi aileye erzak dağıtacak. TTO bu yardım miktarını daha da artırmak için işadamlarından destek isteyecek. Yardımların Torbalı Kaymakamlığı Sosyal Vefa Grubu vasıtası ile dağıtacaklarını açıklayan Olgun "TOBB her sene erzak yardımı gönderiyor. Biz bu yardımı bu sene odamızın bütçesini de kullanarak % 100 artıracağız. Ayrıca iş adamlarımızdan da katkı koymak isteyenleri yardıma dahil edeceğiz. Yaşadığımız günler tarihi günler. Bugün yardımcı olmayacağız da ne zaman yardımcı olacağız. Gün bu gündür, millet olarak sahip olduğumuz yardımlaşma duygularını harekete geçirmek için imece usulü herkes birbirine destek olacak. Bugünler elbette geçecek, ama bu süreçten kenetlenmemizi artırıp elbirliği çıkacağız." Dedi.

İŞ ALEMİNİN YANINDAYIZ

Oda yönetiminin aldığı karar ile ilgili olarak kamuoyuna bilgi veren TTO Başkanı Abdulvahap Olgun "Fabrika ziyareti yapamıyoruz. Toplantı düzenleyemiyoruz. Ama cep telefonu ile üyelerimize tek tek ulaşıp sorunları sıcağı sıcağına takip edip ilgili kurum ve kurumlara iletiyoruz" dedi. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun sürecin başladığı ilk günden beri iş aleminin yaşadığı ve yaşayabileceği sorunları çözmek için yoğun bir mesai sarf ettiğini ifade eden Olgun "İlk günden beri Sayın Hisarcıklıoğlu tek tek tüm sorunları bizlerden talep etti ve hepsinin çözümünün hayata geçmesi için Cumhurbaşkanımız ve ilgili kurumlar nezdinde tüm girişimleri gerçekleştirdi. Kısa Çalışma Ödeneği, Kapasite Raporlarının Geçerlilik Süresinin Uzatılması, Muhtasar ve KDV Beyannamelerine İlişkin Ödeme Ertelenmesi, Üç Kamu Bankasından 'İşe Devam Kredi Desteği', KOBİ Alacakları Devlet Garantisinde Sigortalanması, Türk Eximbank Sevk Öncesi İhracat Kredisi (SÖİK) Vade Uzatımı gibi konular çözüldü. Hala takibi yapılan sorunlar var." şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler