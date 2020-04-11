1500 yıllık Galata Kulesi yalnız kaldı
İstanbul'un en önemli tarihi simgelerinden Galata Kulesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı ile boş sokaklarla birlikte fotoğraflandı.
11.04.2020 11:18 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:24
İstanbul'da iki günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde tarihi caddeleri ve sokaklarındaki sessizlik fotoğraf karelerine yansıdı. 1500 yıllık bir tarihe sahip olan Galata Kulesi'nin çevresinde sessizlik hakim. Koronavirüs vakalarından önce her gün yüzlerce yerli ve yabancı ziyaretçinin uğrak yeri olan tarihi kule, şimdi deyim yerindeyse yalnız kaldı.
İstiklal Caddesi gibi İstanbul'un diğer önemli noktaları da sokağa çıkma yasağının ardından boş kaldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler: Koronavirüs, İstanbul, Galata, Güncel