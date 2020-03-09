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1500 yıllık ok ucu, buzullar eriyince ortaya çıktı

Norveç'te 'iklim değişikliği' nedeniyle buzulların erimesi, 1500 yıllık tarihi ortaya çıkardı.

09.03.2020 18:45 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:45
1500 yıllık ok ucu, buzullar eriyince ortaya çıktı

Norveç 'te 'iklim değişikliği' nedeniyle buzulların erimesi, 1500 yıllık tarihi ortaya çıkardı. Germen Demir Çağı'nda Vikinglere ait olduğu belirtilen ok ucu, buzulların arasında korunmuş bir şekilde bulundu.

Norveç'in güneyindeki buzulların 'iklim değişikliği' nedeniyle erimesi sonucu, Germen Demir Çağı'nda Vikinglere ait olduğu belirtilen ve 1500 yıllık olduğu açıklanan ok ucu bulundu. Ok ucunun demirden yapıldığı; 18 santimetre uzunluğunda ve 2 santimetre genişliğinde ve yaklaşık 30 gram ağırlığında olduğu belirtildi. Öte yandan, buzulların arasında kalması nedeniyle çok iyi bir şekilde korunduğu bilgisi paylaşıldı.

BUZULLARIN ERİMESİYE ANTİK BULUNTULAR ORTAYA ÇIKIYOR

Bilim insanlarının açıklamalarına göre, Norveç'teki çok sayıda buzul, 'iklim değişikliği' nedeniyle erimeye başladı. Buzulların erimesiyle iyi bir şekilde korunabilmiş olan 2 binden fazla antik buluntunun ortaya çıktığı; bunlardan en eskisinin 6 bin yaşında olduğu ve Taş Devri'ne kadar uzandığı belirtildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Norveç, Dünya
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