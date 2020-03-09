1500 yıllık ok ucu, buzullar eriyince ortaya çıktı
1500 yıllık ok ucu, buzullar eriyince ortaya çıktıVahdet AYAZ, (DHA)- Norveç'te 'iklim değişikliği' nedeniyle buzulların erimesi, 1500 yıllık tarihi ortaya çıkardı.
09.03.2020 18:53 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:54
1500 yıllık ok ucu, buzullar eriyince ortaya çıktı
Vahdet AYAZ, (DHA)- Norveç 'te 'iklim değişikliği' nedeniyle buzulların erimesi, 1500 yıllık tarihi ortaya çıkardı. Germen Demir Çağı'nda Vikinglere ait olduğu belirtilen ok ucu, buzulların arasında korunmuş bir şekilde bulundu.
Norveç'in güneyindeki buzulların 'iklim değişikliği' nedeniyle erimesi sonucu, Germen Demir Çağı'nda Vikinglere ait olduğu belirtilen ve 1500 yıllık olduğu açıklanan ok ucu bulundu. Ok ucunun demirden yapıldığı; 18 santimetre uzunluğunda ve 2 santimetre genişliğinde ve yaklaşık 30 gram ağırlığında olduğu belirtildi. Öte yandan, buzulların arasında kalması nedeniyle çok iyi bir şekilde korunduğu bilgisi paylaşıldı.
BUZULLARIN ERİMESİYE ANTİK BULUNTULAR ORTAYA ÇIKIYOR
Bilim insanlarının açıklamalarına göre, Norveç'teki çok sayıda buzul, 'iklim değişikliği' nedeniyle erimeye başladı. Buzulların erimesiyle iyi bir şekilde korunabilmiş olan 2 binden fazla antik buluntunun ortaya çıktığı; bunlardan en eskisinin 6 bin yaşında olduğu ve Taş Devri'ne kadar uzandığı belirtildi.
Vahdet AYAZ, (DHA)- Norveç 'te 'iklim değişikliği' nedeniyle buzulların erimesi, 1500 yıllık tarihi ortaya çıkardı. Germen Demir Çağı'nda Vikinglere ait olduğu belirtilen ok ucu, buzulların arasında korunmuş bir şekilde bulundu.
Norveç'in güneyindeki buzulların 'iklim değişikliği' nedeniyle erimesi sonucu, Germen Demir Çağı'nda Vikinglere ait olduğu belirtilen ve 1500 yıllık olduğu açıklanan ok ucu bulundu. Ok ucunun demirden yapıldığı; 18 santimetre uzunluğunda ve 2 santimetre genişliğinde ve yaklaşık 30 gram ağırlığında olduğu belirtildi. Öte yandan, buzulların arasında kalması nedeniyle çok iyi bir şekilde korunduğu bilgisi paylaşıldı.
BUZULLARIN ERİMESİYE ANTİK BULUNTULAR ORTAYA ÇIKIYOR
Bilim insanlarının açıklamalarına göre, Norveç'teki çok sayıda buzul, 'iklim değişikliği' nedeniyle erimeye başladı. Buzulların erimesiyle iyi bir şekilde korunabilmiş olan 2 binden fazla antik buluntunun ortaya çıktığı; bunlardan en eskisinin 6 bin yaşında olduğu ve Taş Devri'ne kadar uzandığı belirtildi.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :1500 yıllık ok ucu, buzullar eriyince ortaya çıktı
Manşet
Haberler
Güncel
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün
Güncel
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!
Güncel
İtalya'da koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü bir hastane odasının görüntüleri ortaya çıktı
Güncel
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
Güncel
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Güncel
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Güncel
Tekvando Federasyonu'ndan İrem Yaman'a cevap
Güncel
Bakan Koca: İran ile sınırımızı kapatmamız salgının ülkemize girişini engelledi