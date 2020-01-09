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153'e ihbar edildi, Büyükşehir ekipleri anında müdahale etti

Kandıra ilçesi Tekkeşinler Köyü Ilıkan Mezarlığında oluşan su birikintisinin evleri tehdit etmesi üzerine gelen ihbara, Büyükşehir ekipleri anında müdahale etti.

09.01.2020 10:51 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:51153'e ihbar edildi, Büyükşehir ekipleri anında müdahale etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi'ne vatandaşlardan gelen istek, talep ve ihbarları hızlı bir şekilde sonuçlandırıyor. Son günlerde il genelinde süren yağışlar nedeni ile Kocaeli'nin ilçesi, Tekkeşinler Köyü Ilıkan Mezarlığında su birikmesi oluştu. Oluşan su birikintisinin mezarlık karşısında bulunan evlere yönelmesi nedeni ile vatandaşların Büyükşehir 153 Hattı üzerinden gelen ihbarına, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından aynı gün içerisinde müdahale edildi.

KRİTİK KOD İLE GELEN İHBARA HEMEN MÜDAHALE

Kandıra ilçesi Tekkeşinler Köyü Ilıkan Mezarlığının yağan yağmurda oluşan su birikintileri nedeniyle mezarlık karşısında oturan vatandaşlar, Büyükşehir 153 Whatsapp Hattı üzerinden Büyükşehir Belediyesinden yardım istedi. Oluşan su birikintisinin evlere yönelmemesi için Kritik Kod ile harekete geçen Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, gelen ihbara kısa süre içerisinde müdahale etti.

SU BİRİKİNTİSİ KANAL AÇILARAK TAHLİYE EDİLDİ

Olay yerine hızlı bir şekilde ulaşan ekipler, ilk olarak biriken suyun evlere ulaşmaması için iş makinesi ile kanal açtı. Açılan kanalla suyun tahliyesi gerçekleştirildi. Ekipler mezarlıkta tekrardan su birikintilerinin oluşmaması için mezarlığın giriş kısmına Korege boru hattı döşedi. Döşenen boru hattı ile yağmur sularının tahliyesi gerçekleşecek.

BÜYÜKŞEHİRE TEŞEKKÜR

Bölge sakinleri aşırı yağmurdan sonra oluşan bu tehlikeyi 153153 Whatsapp Hattı'na ilettikten sonra çok kısa sürede ekiplerin olaya müdahale ettiklerini ifade etti. Bölge halkı, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin bu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.


Whatsapp, Kandıra, Güncel

Kaynak: Bültenler

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