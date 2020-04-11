Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

156'yı arayarak jandarma personelinin desteğiyle annesine doğum günü sürprizi yaptı

156'yı arayarak jandarma personelinin desteğiyle annesine doğum günü sürprizi yaptı Elazığ'da 10 şaşındaki Hamza Ören, 156'yı arayarak jandarma personelinin desteğiyle annesine doğum günü sürprizi yaptı.

11.04.2020 19:07 | Son Güncelleme: 11.04.2020 19:09
156'yı arayarak jandarma personelinin desteğiyle annesine doğum günü sürprizi yaptı
ELAZIĞ - Elazığ 'da 10 şaşındaki Hamza Ören , 156'yı arayarak jandarma personelinin desteğiyle annesine doğum günü sürprizi yaptı.
Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da korona Virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayanların ihtiyaçlarını Valilik koordinesindeki "Vefa Sosyal Destek Grubu" karşılıyor. Grupta yer alanlar ihtiyaçların yanı sına gönüllere dokunacak hizmetleri de yerine getiriyor. Bu kapsamda çarşıya çıkamayan Palu ilçesi Örencik köyünden 10 yaşındaki Hamza Ören'de 156 Jandarma İmdat Hattını arayarak, annesi Sema Ören'e sürpriz yapmak için pasta istedi. Küçük Hamza'nın talebini yerine getiren Jandarma ekipleri, doğum günü pastası alarak ailenin bulunduğu köye gitti. Evinin dışında jandarma ekipleri ile buluşan Hamza, 41 yaşına giren annesine doğum günü sürprizi yaptı.
Oğlunun pasta ile doğum gününü kutladığını gören anne duygusal anlar yaşayarak teşekkür etti. 156’yı arayarak jandarma personelinin desteğiyle annesine doğum günü sürprizi yaptı

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Elazığ, Ören, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
İstanbul Valiliği, Pazartesi başlayacak yeni tedbirleri açıkladı Haberler
İstanbul Valiliği, Pazartesi başlayacak yeni tedbirleri açıkladı
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş’ta ilk kez görüntülendi Haberler
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş'ta ilk kez görüntülendi
Koronavirüsün merkez üssü olan ABD, ölüm sayısında İtalya’yı geçti Haberler
Koronavirüsün merkez üssü olan ABD, ölüm sayısında İtalya'yı geçti
Sokağa çıkma yasağını delenler kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı Haberler
Sokağa çıkma yasağını delenler kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze’den ders niteliğinde paylaşım Haberler
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze'den ders niteliğinde paylaşım
Haberler ›› Güncel ››156'yı arayarak jandarma personelinin desteğiyle annesine doğum günü sürprizi yaptı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:56: FLAŞ - Haber 19:56: Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte 5 bin 138 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu 95 kişi hayatını kaybetti,... - Haber 19:56: Eskişehir'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden 36 kişiye ceza uygulandı - Haber 19:54: İzmir'de 7 yaşındaki Ali'nin doğum günü pastasını polisler getirdi - Haber 19:53: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 95 artarak 1101'e yükseldi - Haber 18:59: İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşımada uygulanacak yeni tedbirleri açıkladı - Haber 18:47: Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişi, kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı - Haber