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156 yıl 117 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Çeşme'de yakalandı

156 yıl 117 ay 55 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, İzmir'in Çeşme ilçesinde sahte kimlikle kaldığı otelde yakalandı.

21.02.2020 13:45 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:45156 yıl 117 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Çeşme'de yakalandı
156 yıl 117 ay 55 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, 'in ilçesinde sahte kimlikle kaldığı otelde yakalandı.
Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı yağma, kamu malına zarar verme, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından aranan cezaevi firarisi H.D'nin, Çeşme'deki bir otelde sahte kimlikle kaldığını tespit etti. Ekiplerin otelde yaptığı operasyon sonucunda yakalanan cezaevi firarisi H.D. gözaltına alındı.
Hakkında 156 yıl 117 ay 55 gün hapis cezası bulunan H.D., Çeşme Adliyesi'ne sevk edildi. H.D., Adliyede yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
24 AY 7 GÜN HAPİS CEZASI BULUNAN ZANLI DA YAKALANDI
Öte yandan, Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri; yaralama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma, bulundurma suçlarından aranan M.İ.K.'yı da yakalayarak gözaltına aldı.
Hakkında 24 ay 7 gün hapis cezası bulunan M.İ.K., Çeşme Adliyesinde yapılan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
(İHA)

Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Çeşme, Güncel

Kaynak: İHA

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