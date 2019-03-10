157 Kişiye Mezar Olan Uçağın Çakıldığı Yerden İlk Görüntü Geldi

Etiyopya Hava Yolları'na ait 149 yolcu ve 8 mürettebatı taşıyan ve Etiyopya'nın Addis Ababa kentinden Kenya'nın Nairobi kentine doğru yol alan ET 302 uçuş kodlu Boeing 737 tipi yolcu uçağı kalkıştan altı dakika sonra Addis Ababa'nın 62 km güneydoğusunda henüz bilinmeyen bir sebeple düştü. Etiyopya devlet televizyonu düşen uçakta sağ kalan olmadığını duyurdu. Etiyopya Hava Yolları kaza yerinden ilk görüntüyü sosyal medyada paylaştı.

Etiyopya Hava Yolları sözcüsü, Twitter hesabında, Etiyopya Hava Yolları'na ait 149 yolcu ve 8 mürettebatı taşıyan ve Addis Ababa- Nairobi seferini yapan Boeing 737 tipi yolcu uçağının yerel saatle 08:44'te düştüğünü duyurdu.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Twitter hesabında , "Başbakanlık Ofisi, Etiyopya hükümeti ve halkı adına, Etiyopya Hava Yolları'na ait Nairobi seferini yapan Boeing 737 yolcu uçağında seyahat eden yakınlarını kaybeden ailelere taziyelerini sunar" mesajını paylaştı.

DEVLET TELEVİZYONU:SAĞ KALAN YOK

Etiyopya devlet televizyonu düşen uçakta sağ kalan olmadığını duyurdu. Devlet televizyonundan yapılan açıklamada, uçakta 33 farklı ulustan yolcu bulunduğu belirtildi. Uçaktakilerden 32'sinin Kenyalı, 17'sinin Etiyopyalı ve 8'inin Çinli olduğu aktarıldı.

Uçuş bilgilerini görüntülemeye yarayan internet sitesi FlightRadar24, Etiyopya Hava Yolları uçağının kalkışın ardından kararsız dikey hızda hareket ettiği bilgisini paylaştı.

KAZA YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜ GELDİ

Etiyopya Hava Yolları kaza yerinden ilk görüntüyü sosyal medyada paylaştı. Şirketin CEO'su tarafından yapılan açıklamada uçağın bilinen teknik bir sorunu olmadığı, uçağın pilotunun son derece başarılı bir uçuş geçmişine sahip olduğu ve pilotun hata rapor ettiği ve geri dönüş yapmak için izin istediği ifade edildi. Açıklamada uçakta Kenyalı,Etiyopyalı, Britanyalı, Fransız, ABD'li ve Kanadalı yolcuların bulunduğu söylendi.

Olay yerinden görüntüler;

BOEING'DE İLK AÇIKLAMA: ÜZGÜNÜZ

Düşen uçağın üreticisi Boeing firması açıklama yaptı. Açıklamada Etiyopya Hava Yolları'na ait uçağın düşmesi sebebiyle firma olarak son derece üzgün oldukları belirtildi.

Düşen Boeing 737 MAX 8 tipi uçağın Etiyopya Hava Yolları'na 4 ay önce teslim edildiği bilgisi verildi.

Kazada yakınlarını kaybedenler;