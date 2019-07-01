158 adet akü çalan hırsızlar jandarma tarafından yakalandı

Kayseri
'de bir İş
yerinin deposundaki 158 adet aküyü çalan hırsızlar Jandarma
tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, 13 Haziran
tarihinde bir telekomünikasyon şirketinin deposundan 88 adet akü çalındı. 18 Haziran tarihinde ise aynı İş
yerinden 70 adet akü daha çalındı. Yaşanan akü hırsızlığı ile ilgili olarak Melikgazi Jandarma
Komutanlığı'nın yaptığı çalışmalar sonucunda hırsızlık zanlıları E.Z, S.B ve O.D. yakalanarak göz altına alındı.
Zanlılardan E.Z. ve S.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, O.D. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Melikgazi Jandarma
Komutanlığı, çalınan akülerin bulunması için çalışma başlattı. - KAYSERİ