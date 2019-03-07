158 Eczacı Kemer'e Uçtu

Bursa
Eczacılar Kooperatifi (BEK); Eskişehir
, Kütahya
ve Bilecik
'ten toplam 158 eczacıyı bir etkinlik için Antalya
'nın Kemer
ilçesine götürdü. Etkinlik için Eskişehir Hasan Polatkan
Havaalanından uçakla yola çıkan eczacılar, düzenlenen organizasyon sebebiyle yetkililere teşekkür ettiler. Türkiye
genelinden toplam bin 500 eczacının katılacağı programa ilaç firmalarının yanı sıra sektör dışı kuruluşlar da katılacak. Düzenlenen organizasyon ile eczacıların firmaları ve ilaçları daha yakından tanımaları hedefleniyor. - ESKİŞEHİR
Bilecik, Antalya, Eskişehir, Kemer, Yaşam
Kaynak: İHA