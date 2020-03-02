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16. Akbank kısa film festivali başlıyor

Sinemaseverlerin buluşma noktası haline gelen Akbank Kısa Film Festivali, sinema sanatı için kısa filmin öncü rolünün bilinciyle, bu alanda bir platform oluşturmak üzere 16 - 26 Mart tarihleri arasında 16. kez düzenlenecek.

02.03.2020 11:41 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:4416. Akbank kısa film festivali başlıyor 

74 ülkeden toplam 2.217 kısa filmin başvurduğu Kısa Film Festivali, "Festival Kısaları", "Dünyadan Kısalar", "Kısadan Uzuna", "Deneyimler", "Belgesel Sinema", "Perspektif", "Özel Gösterim" ve "Forum" bölümlerinden oluşuyor. Jane Campion kısaları gibi ilgi çekici bölümlerin yanı sıra, Cannes, Venedik, Berlin gibi önemli festivallerden gelen birçok filmin de yer aldığı, 40 ülkeden 109kısa ve 3 uzun metraj film festivalde seyirciyle buluşacak. Programda Yorgos Lanthimos'un da bir kısa filmi bulunuyor.


Film Festivali, Akbank, Güncel

Kaynak: Bültenler

2.03.2020 13:32:16