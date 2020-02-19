16. Akbank Kısa Film Festivali Jüri Üyeleri ve yarışma filmleri açıklandı

Yönetmen ve Görüntü Yönetmeni Cansu Boğuşlu, Akademisyen ve Belgesel Yönetmeni Ahmet Bikiç ve Yönetmen Selim Evci'den oluşan yarışma ön eleme jüri kurulunun değerlendirmesi sonucu; "Ulusal Yarışma Festival Kısaları Bölümü"ne katılan eserler arasından 14 film ve "Uluslararası Yarışma Dünyadan Kısalar Bölümü" başvuruları arasından seçilen 14 film "En İyi Film Ödülü" için yarışmaya hak kazandı.

Ulusal Yarışma Festival Kısaları ana jüri üyeleri; Oyuncu Öykü Karayel, Yönetmen Can Evrenol, Yönetmen Mehmet Bahadır Er, Oyuncu Tamer Levent ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı'dan oluşuyor. Uluslararası Yarışma Dünyadan Kısalar ana jüri üyeleri ise; Yönetmen Maryna Er Gorbach, Oyuncu Afsaneh Pakroo, Belgesel Yönetmeni Sinisa Gacic, Yönetmen Tolga Karaçelik ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı olarak belirlendi.

"En İyi Film" olarak seçilecek eserlerin yönetmenleri Akbank Sanat tarafından; Ulusal kategoride 30.000 TL, uluslararası kategoride 5.000 Dolar; Forum bölümünde ise en başarılı senaryo 5.000 TL ile ödüllendirilecek.