Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

"16. Akbank Kısa Film Festivali" ödülleri 14 Nisan'da sahiplerini bulacak

Bu yıl 16'ncısı düzenlenen "Akbank Kısa Film Festivali" yarışmasının sonuçları, online olarak düzenlenecek ödül töreniyle açıklanacak.

09.04.2020 10:16 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:16
Bu yıl 16'ncısı düzenlenen "Akbank Kısa Film Festivali" yarışmasının sonuçları, online olarak düzenlenecek ödül töreniyle açıklanacak.
Bu yıl, 74 ülkeden 2 bin 217 kısa filmin başvuru yaptığı yarışmanın kazananları, 14 Nisan'da saat 19.00'da Ceyda Düvenci'nin sunumuyla Akbank Sanat Instagram kanalından sinemaseverlere duyurulacak.
Festivalin "Ulusal Yarışma Festival Kısaları" ana jüri üyeleri arasında oyuncu Öykü Karayel, yönetmen Can Evrenol, yönetmen Mehmet Bahadır Er, oyuncu Tamer Levent ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı yer alıyor.
"Uluslararası Yarışma Dünyadan Kısalar" ana jürisi ise yönetmen Maryna Er Gor-bach, oyuncu Afsaneh Pakroo, belgesel yönetmeni Sinisa Gacic, yönetmen Tolga Karaçelik ve yine Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı'dan oluşuyor.
Cansu Boğuşlu, Ahmet Bikiç ve yönetmen Selim Evci'den oluşan yarışma ön eleme jüri kurulu, değerlendirme sonucunda 28 filmi finale taşımıştı.
"Ulusal Yarışma Festival Kısaları Bölümü" ve "Uluslararası Yarışma Dünyadan Kısalar Bölümü"ne katılan eserler arasından 14'er film "En İyi Film Ödülü" için yarışmaya hak kazandı.
"En İyi Film" olarak seçilecek eserlerin yönetmenleri Akbank Sanat tarafından ulusal kategoride 30 bin lira, uluslararası kategoride 5 bin dolar, forum bölümünde ise en başarılı senaryo 5 bin lira ile ödüllendirilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Film Festivali, Akbank, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››'16. Akbank Kısa Film Festivali' ödülleri 14 Nisan'da sahiplerini bulacak - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Emekli öğretmen, biten ilaçları ayağına getirilince ağladı Haberler
Emekli öğretmen, biten ilaçları ayağına getirilince ağladı
İşte İstanbul’da koronavirüs salgını riskinin en az olduğu ilçeler Haberler
İşte İstanbul'da koronavirüs salgını riskinin en az olduğu ilçeler
Plastik eldivenler virüsten koruyor mu? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı Haberler
Plastik eldivenler virüsten koruyor mu? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
’Açız’ diyen vatandaşa ’Geber’ yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı Haberler
"Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı
Çalışmasını canlı yayınladığı iş makinesi ile duvar arasında sıkıştı Haberler
Çalışmasını canlı yayınladığı iş makinesi ile duvar arasında sıkıştı
Korona sonrası kapatılan işletmelere çağrı: Doğal gazda hizmet durdurun Haberler
Korona sonrası kapatılan işletmelere çağrı: Doğal gazda hizmet durdurun
New York’ta, salgında ölüm oranları siyahi ve Hispaniklerde daha yüksek Haberler
New York'ta, salgında ölüm oranları siyahi ve Hispaniklerde daha yüksek
Erdoğan, ’Bedava dağıtılacak’ dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti Haberler
Erdoğan, "Bedava dağıtılacak" dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti

Son Dakika Güncel Haberleri

11:20: Konya'da koronavirüsü yenen 222 hasta taburcu edildi - Haber 11:19: Asırlık lezzet; nohut kahvesi - Haber 11:19: Twitter kullancısına 'çirkin' yanıt veren müdür yardımcısı görevden alındı - Haber 11:19: Ankara'da sanal sergi - Haber 11:19: Süper ay Sivas'ta böyle görüntülendi - Haber 11:05: Uludağ'da kış uykusundan uyanan ayılar yemek bulamayınca şehre indi - Haber 10:42: İstanbul'da koronavirüs salgını riski bazı ilçelerde daha az - Haber 10:39: Son Dakika: "Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı görevden alındı - Haber 10:31: ABD, Türkiye'ye kapasite fazlası sağlık malzemeleri için takas önerdi - Ekonomi 09:50: Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs CHP Etimesgut İlçe Teşkilatı üyesi çıktı - Haber 09:41: Emekli öğretmen, ilaçlarını getiren sağlık ekiplerini görünce gözyaşlarını tutamadı - Haber