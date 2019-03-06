16. Altın Boğa Kısa Film Festivali

Lise öğrencilerinin çektikleri kısa filmleriyle katılabilecekleri bu yarışmada, alanında uzman jürilerin değerlendirmesi sonucu en beğenilen kısa film yönetmeni "Altın Boğa Özel Ödülü"nün yanında "Monster Tulpar T5 V10.1 15.6" oyun bilgisayarına ve 3000 TL para ödülüne de sahip olacak.

Yarışmaya, düzenlendiği yıllar boyunca Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından, farklı kültürlerden 5000'i aşkın kısa film katıldı. Önceki yıllarda jüri koltuğunda Nuri Bilge Ceylan, Atilla Dorsay, Ahmet Mümtaz Taylan, Hasibe Eren, Zeki Demirkubuz ve Mert Fırat gibi alanında yetkin yönetmen, oyuncu ve sinema yazarları oturdu. Her yıl sonunda organize edilen ödül törenleriyle genç sinemacıların ustalarla bir araya gelerek emeklerinin karşılığı olan birbirinden cazip ödülleri almaları sağlandı.

Türkiye'nin dört bir yanından lise öğrencilerini sinema alanına olan ilgilerini artırma ve bu alanda yaptıkları çalışmaların ödüllendirilmesi amacıyla düzenlenen yarışma, geçtiğimiz senelerde uluslararası platforma taşındı ve bu sayede farklı kültürler sinema çatısı altında bir araya gelmiş oldu.

Son başvuru tarihi 1 Mayıs 2019 olarak belirlenen 16. Uluslararası Altın Boğa Kısa Film Yarışması hakkında detaylı bilgiye, katılım koşullarına ve ön başvuru formuna www.ielsinema.com adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: Bültenler