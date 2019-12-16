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16 Aralık 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

16 Aralık 2019 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

16.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 16.12.2019 06:4516 Aralık 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Maç Sonu

01:00 Maç Sonu

01:15 Süper Lig Maç Sonu

01:45 Futbolun Şehirleri

03:30 Maç Saati

05:15 Maç Sonu

05:15 Süper Lig Maç Sonu

07:00 Maç Saati

07:15 Kısa Özet: Galatasaray - MKE Ankaragücü

07:30 Dünden Bugüne: M. Başakşehir - İH Konyaspor

08:00 Maç Sonu

08:45 Maç Saati

09:45 Maç Sonu

10:00 Süper Lig Maç Sonu

10:30 Maç Sonu

11:00 UEFA Avrupa Ligi

12:30 Maç Saati

13:45 Maç Saati

13:45 Kısa Özet: Beşiktaş - BTCTURK Malatya

14:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

15:00 UEFA Avrupa Ligi

15:30 Maç Sonu

16:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

17:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

18:00 beIN Manşet

19:00 Maç Önü

20:00 Trabzonspor - Y. Denizlispor

20:45 Devre Arası

21:00 Trabzonspor - Y. Denizlispor

21:15 Devre Arası

22:00 Maç Sonu

22:15 Trabzonspor - Y. Denizlispor

23:30 STSL Maç Özetleri


beIN, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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