Haberler » Sinema » 16 Aralık 2019 Eurosport Yayın Akışı - Haberler

16 Aralık 2019 Eurosport Yayın Akışı

16 Aralık 2019 Pazartesi günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?

16.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 16.12.2019 06:4516 Aralık 2019 Eurosport Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

01:15 Biatlon

01:45 Alp Disiplini

02:15 Alp Disiplini

03:30 Kayakla Atlama

05:00 Snooker

07:00 Otomobil

08:00 Spor Otomobil

08:30 Kayakla Atlama

09:30 Kayakla Atlama

10:40 Snooker

12:30 Masa Tenisi

14:00 Futbol

14:30 Kayakla Atlama

15:00 Futbol

15:30 Snooker

16:35 Kayakla Atlama

17:30 Biatlon

18:15 Biatlon

19:00 Alp Disiplini

20:30 Alp Disiplini

21:15 Haberler

21:20 Olimpiyat Oyunları

22:20 Olimpiyat Oyunları

23:20 Haberler

23:30 Tenis


Eurosport, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

Sinema

Son Dakika Haberleri

08:12 Diyarbakır Surlarının taşları sökülüp satılıyor - Haberler
08:08 İstanbul'da uyuşturucu operasyon 103 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
07:38 ABD, Afganistan'dan 4 bin askerini geri çekmeyi planlıyor - Haberler
07:24 İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 103 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
07:23 Kılıçdaroğlu, kendisine hakaret eden kişiyi derneğe bağış yapması koşuluyla affetti - Haberler
07:10 Beyrut'taki gece eylemine yine polis müdahalesi: Onlarca kişi yaralandı - Haberler
01:42 Genç çoban, koyun otlattığı yerde ölü bulundu - Haberler
16.12.2019 08:15:55