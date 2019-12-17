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16 Aralık 2019 Haberleri

16 Aralık 2019 Manşet Haberleri.

17.12.2019 00:18 | Son Güncelleme: 17.12.2019 00:1816 Aralık 2019 Haberleri

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Genel

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17.12.2019 01:04:34