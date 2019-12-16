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16 Aralık 2019 Trt1 Yayın Akışı

16 Aralık 2019 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

16.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 16.12.2019 06:4516 Aralık 2019 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Bünyamin

01:55 Diriliş Ertuğrul

04:15 6 Mantı

05:10 İncir Ağacı

06:05 Şampiyon

09:00 Baba Can'dır

11:35 1'de Bugün

11:45 Hapishanedeki Çiçek

13:00 Aileler Yarışıyor

15:15 İncir Ağacı

17:05 1'de Bugün

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Vuslat


TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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