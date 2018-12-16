16 Aralık Pazar Dha Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG <br><br>13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Antalyaspor<br><br>16.00 Kayserispor - Akhisarspor<br><br>19.00 Beşiktaş - Trabzonspor<br><br>SPOR TOTO 1. LİG <br><br>13.30 Giresunspor - Hatayspor<br><br>13.30 Altay - Osmanlıspor<br><br>16.00 Boluspor - Altınordu<br><br>16.00 Adanaspor - Eskişehirspor<br><br>FENERBAHÇE<br><br>10.15 Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Beko ile sponsorluk anlaşması imzalayacak. İmza töreninde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic ve Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal katılacak yer alacak.<br><br>AVRUPA'DAN FUTBOL<br><br>17.00 Fiorentina - Empoli (Salih Uçan)<br><br>17.00 Nimes - Lille (Mehmet Zeki Çelik)<br><br>20.30 Huesca - Villarreal (Serdar Gürler)<br><br>22.30 Roma - Genoa (Cengiz Ünder)<br><br>BASKETBOL<br><br>Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi<br><br>13.00 Adatıp Sakarya BŞB Basketbol - Galatasaray<br><br>15.15 Banvit - Darüşşafaka Tekfen<br><br>17.30 Türk Telekom - İstanbul BBSK<br><br>Kadınlar Basketbol Süper Ligi<br><br>14.00 Çukurova Basketbol Kulübü - Botaş<br><br>14.00 OGM Orman Gençlik - Mersin BŞB<br><br>14.00 Adana Basketbol - Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü<br><br>16.00 Fenerbahçe - Samsun Canik Belediye<br><br>17.30 İzmit Belediyespor - Beşiktaş<br><br>VOLEYBOL <br><br>Efeler Ligi <br><br>15.00 Jeopark Kula - Bld. - Ziraat Bankası (Cengiz Göllü)<br><br>16.00 Maliye Piyango - Tokat Belediye Plevne (Başkent)<br><br>16.00 İnegöl Bld. - Fenerbahçe (İnegöl)