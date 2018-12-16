16 Aralık 2018, 09:32
»»

16 Aralık Pazar Dha Spor Gündemi

16 Aralık Pazar Dha Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG 13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Antalyaspor16.00 Kayserispor - Akhisarspor19.00 Beşiktaş - TrabzonsporSPOR TOTO 1. LİG 13.30 Giresunspor - Hatayspor13.30 Altay - Osmanlıspor16.00 Boluspor - Altınordu16.00 Adanaspor - EskişehirsporFENERBAHÇE10.

SPOR TOTO SÜPER LİG 

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Antalyaspor

16.00 Kayserispor - Akhisarspor

19.00 Beşiktaş - Trabzonspor

SPOR TOTO 1. LİG 

13.30 Giresunspor - Hatayspor

13.30 Altay - Osmanlıspor

16.00 Boluspor - Altınordu

16.00 Adanaspor - Eskişehirspor

FENERBAHÇE

10.15 Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Beko ile sponsorluk anlaşması imzalayacak. İmza töreninde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic ve Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal katılacak yer alacak.

AVRUPA'DAN FUTBOL

17.00 Fiorentina - Empoli (Salih Uçan)

17.00 Nimes - Lille  (Mehmet Zeki Çelik)

20.30 Huesca - Villarreal (Serdar Gürler)

22.30 Roma - Genoa (Cengiz Ünder)

BASKETBOL

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

13.00 Adatıp Sakarya BŞB Basketbol - Galatasaray

15.15 Banvit - Darüşşafaka Tekfen

17.30 Türk Telekom - İstanbul BBSK

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

14.00 Çukurova Basketbol Kulübü - Botaş

14.00 OGM Orman Gençlik - Mersin BŞB

14.00 Adana Basketbol - Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü

16.00 Fenerbahçe - Samsun Canik Belediye

17.30 İzmit Belediyespor - Beşiktaş

VOLEYBOL 

Efeler Ligi 

15.00 Jeopark Kula - Bld. - Ziraat Bankası (Cengiz Göllü)

16.00 Maliye Piyango - Tokat Belediye Plevne (Başkent)

16.00 İnegöl Bld. - Fenerbahçe (İnegöl) Evkur,Beşiktaş
16 Aralık 2018 Pazar 09:32



YORUMLAR