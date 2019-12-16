16 Aralık Pazartesi DHA Spor Gündemi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Fatih hoca ile futbolcular arasında hiçbir sorun yok

"Galatasaray, Güneş gibidir. Güneş tutulmaları olabilir. Ortalık karanlık görülebilir. Hoca da bir taraftar. Hoca belki de bizden fazla üzülüyor"

"TFF ve hakemler VAR'a iyi hazırlanamadı

"Hakem görmeden elle de atılıyor"

"%30 aşım limitine göre Ocak ayında 116 milyonluk daha harcama yapabiliriz"

"Galatasaray, şartlar böyle giderse 2-3 yıl içerisinde de dernek bazında borcunu sıfırlayacak"

TFF'NİN %10'LUK LİMİT AŞIM TALİMATINA KULÜPLERİN İSYANI DEVAM EDİYOR

Malatya spor Başkanı Adil Gevrek: Haksız rekabetin önüne geçmek için talimat aynı şekilde devam etmeli

"Artışı doğru bulmuyorum"

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: "Oranın yüzde 10 daha yükseltilmesi haksız rekabete neden olur"

"Bazı kulüplere yardımcı olunmak için oran yükseltildi gibi gözüküyor"

SÜPER LİG

20.00 Trabzonspor - Yukatel Denizlispor

20.00 Medipol Başakşehir - İttifak Holding Konyaspor

BEŞİKTAŞ

10.00 Kulübün ikinci başkanı Adnan Dalgakıran, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelecek.

BAŞAKŞEHİR'İN RAKİBİ BELLİ OLUYOR

15.00 UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 tur kuraları İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek. Tarihinde ilk kez Avrupa'da gruplardan çıkarak son 32'ye kalan temsilcimiz Medipol Başakşehir'in de rakipleri belli olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi ise saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

MİLLİ SPOR POLİTİKASI ÇALIŞTAYI

09: 00-11: 00 Gençlik ve Spor Bakanlığı, Başakşehir Belediyesi ve Marmara Üniversitesi işbirliğinde 32 spor federasyonunun katılımıyla gerçekleştirilecek Milli Spor Politikası Çalıştayı, ülkemizin spor konusunda önde gelen akademisyenleri, spor yöneticileri, eğitmenler ve sporcuları bir araya getirecek.

VOLEYBOL

Efeler Ligi

19.00 İstanbul BBSK - Bursa B.Şehir Bld.